Publicado 14/02/2024 13:06

No primeiro confronto entre Fluminense e Vasco desde o título da Libertadores, alguns tricolores espalharam no entorno do Maracanã provocações ao rival na madrugada desta quarta-feira (14). Faixas e adesivos foram colocados onde os vascaínos se concentrarão e passarão para entrar no setor Norte do estádio. Os dois rivais se enfrentam às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

A principal provocação é em relação às recentes cinco séries B disputadas pelo Vasco. Além da letra 'B' e as cores do clube, também foram coladas em postes e proteções dizeres como " Rei da Série B". Há também mensagens chamando os rivais de mentirosos "Pinóquios da Colina". As imagens foram divulgadas primeiramente pelo site 'ge'.



Entorno do Maracanã teve mensagens de provocação ao Vasco, feita por torcedores do Fluminense Reprodução de vídeo

A ação de alguns torcedores do Fluminense, que também foram até a Sede do Calabouço do Vasco colocar cartazes, lembra o que os vascaínos fizeram em 2017.



Naquela época, o clássico seria disputado em São Januário e a rua de acesso ao setor da torcida visitante foi "decorada" com a cor rosa, além de várias provocações ao Tricolor, com referência à Série C, inclusive pintada na rua. Entretanto, também houve mensagens homofóbicas.



Líder da Taça Guanabara, o Fluminense disputa o primeiro clássico em 2024, enquanto o Vasco já empatou em 0 a 0 com o Flamengo.