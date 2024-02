Fórmula 1: Veja imagens do último carro de Hamilton na Mercedes

A Mercedes apresentou nesta quarta-feira (14) o carro para a temporada 2024 de Fórmula 1. O modelo W15 será histórico independentemente do resultado nas pista, já que será o último pilotado por Lewis Hamilton pela equipe alemã.

retomar os grandes momentos de parceria com a Mercedes, com quem conquistou seis de seus sete títulos.

Acertado com a Ferrari a partir de 2025 , o heptacampeão tem a expectativa de poder

Após duas temporadas frustrantes, a Mercedes espera ter acertado os defeitos dos carros anteriores, para voltar a brigar por vitórias e pelo título com a rival Red Bull Racing. Para isso, contra com Hamilton e o também britânico George Russell.



Além de atualizações na aerodinâmica, a equipe alemã traz de volta a cor prata, que ficará apenas no bico, mantendo o preto no restante do carro.

W15 W14



Adding some silver back on for 2024 #F1 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/0w3g6vEC71 — Formula 1 (@F1) February 14, 2024

