Publicado 14/02/2024 12:27

Rio - O Paris Saint-Germain já se prepara para a iminente saída de Kylian Mbappé em junho deste ano. O destino do atacante francês, no entanto, ainda é uma incógnita. O jogador, de 25 anos, é alvo do Real Madrid, da Espanha, mas outros clubes correm por fora na briga e sonham com sua contratação. E um deles é o Arsenal, da Inglaterra, segundo informações do jornal britânico "The Independent".

O desejo de Mbappé se diz respeito à admiração que tem por Thierry Henry, um dos maiores jogadores da história do futebol francês e que marcou história no Arsenal. Entretanto, a questão é o interesse do clube inglês em sua contratação. Os Gunners não estão dispostos a investir no astro do Paris Saint-Germain, pois poderia afetar a estrutura salarial do elenco.

A operação financeira para contratar Mbappé tem afastado clubes como Arsenal e Liverpool, da Inglaterra. Com isso, o Real Madrid desponta como o favorito para contratá-lo na próxima temporada. Vale lembrar que o clube espanhol é o destino favorito do craque francês, mas em outras duas ocasiões o atacante recusou as ofertas e optou por renovar com o Paris Saint-Germain.

Para assinar com o Real Madrid, Mbappé pede um salário de 50 milhões de euros (cerca de R$ 270 milhões) por ano, além de luvas no valor de 120 milhões de euros (R$ 640 milhões). Maior artilheiro da história do Paris Saint-Germain, o craque francês soma 30 gols e sete assistências em 29 jogos na temporada 2023/24.