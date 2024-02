Rodrygo completou 200 jogos pelo Real Madrid - Miguel Riopa / AFP

Publicado 14/02/2024 13:26

Rio - Rodrygo já tem o nome marcado na história do Real Madrid. Com apenas 23 anos, o atacante alcançou a marca de 200 partidas pelo clube espanhol, nesta última terça-feira (13), na vitória sobre o RB Leipzig, da Alemanha, por 1 a 0, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, e igualou o feito de outros quatro brasileiros pela equipe.

Além de Rodrygo, apenas os laterais Marcelo e Roberto Carlos, o volante Casemiro e o atacante Vini Jr, seu companheiro de equipe, atingiram a marca. Marcelo, atualmente no Fluminense, lidera a lista de brasileiros com mais jogos pelo Real Madrid, com 546. Rodrygo, por sua vez, é o quinto e está na frente de nomes como Ronaldo, o fenômeno, que disputou 177 partidas.

"Nem nos melhores sonhos eu imaginava completar 200 jogos com 23 anos no maior do mundo", celebrou Rodrygo nas redes sociais.

Rodrygo foi contratado pelo Real Madrid em junho de 2018 junto ao Santos por 45 milhões de euros (R$ 193 milhões). O atacante soma 200 jogos, 50 gols e 39 assistências. Na temporada 2023/24, são 35 jogos, 13 gols e sete assistências. O brasileiro também conquistou três Supercopas da Espanha, dois Campeonatos Espanhóis, além de uma Copa do Rei, Liga dos Campeões, Mundial de Clubes e Supercopa da Europa.

Brasileiros com mais jogos no Real Madrid:

Marcelo: 546 jogos (38 gols)

Roberto Carlos: 527 jogos (69 gols)

Casemiro: 336 jogos (31 gols)

Vini Junior: 247 jogos (72 gols)*

Rodrygo: 200 jogos (50 gols)*

(*) No atual elenco do Real Madrid