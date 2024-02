Heung-min Son usou um curativo no dedo durante o jogo entre Coreia do Sul e Jordânia - Giuseppe Cacace / AFP

Heung-min Son usou um curativo no dedo durante o jogo entre Coreia do Sul e Jordânia Giuseppe Cacace / AFP

Publicado 14/02/2024 14:21

Principal astro da seleção da Coreia do Sul, Heung-min Son usou um curativo nos dedos da mão direita durante o jogo contra a Jordânia, pelas semifinais da Copa da Ásia. Segundo o jornal "The Sun", o motivo do atacante, que defende o Tottenham, ter usado a imobilização na partida foi por conta de uma briga entre ele e companheiros da seleção asiática.

Son, que é o capitão da Coreia do Sul, teria se irritado com outros jogadores da seleção, que foram jogar pingue-pongue, ou tênis de mesa, na concentração antes da partida contra a Jordânia. Entre os atletas que teriam causado a ira do jogador do Tottenham, estava Kang-in Lee, do PSG.

Son teria se sentido desrespeitado pelos jogadores mais jovens na situação, o que teria gerado as agressões físicas. Além disso, segundo a agência de notícias japonesa "Yonhap News", atletas mais experientes da seleção da Coreia do Sul teriam pedido ao técnico Jürgen Klinsmann que barrasse Lee da semifinal. O treinador, entretanto, escalou o atacante do PSG na derrota por 2 a 0 na semifinal da Copa da Ásia.

Depois de ser eliminado da Copa da Ásia, Son retornou à Inglaterra para ajudar o Tottenham a vencer o Brighton, no último sábado. Com o indicador direito e o dedo médio direito imobilizados, o coreano deu a assistência para o gol de Brennan Johnson na vitória por 2 a 1 sobre as "Gaivotas".