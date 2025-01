Camisa do Vasco em São Januário - Matheus Lima/Vasco

Publicado 06/01/2025 17:30

Rio - A Globo fechou acordo para transmitir os jogos do Vasco como mandante no Campeonato Carioca 2025. As negociações estavam travadas nas últimas semanas, e o Cruz-Maltino era o único dos quatro grandes do Rio a não ter as partidas em casa sendo contempladas pela rede da emissora.

A assinatura contempla TV aberta, sportv e Premiere (pay-per-view). O estadual terá pelo menos 11 jogos exibidos na TV Globo para 11 estados brasileiros, além do Distrito Federal e de Juiz de Fora (MG), nas tardes de sábado, às 16h30.

O sportv irá exibir dois jogos por rodada na Taça Guanabara, além dos duelos de ida e volta das semifinais e da final. O Premiere mostrará todas as partidas dos quatro grandes até a final da competição.

O Campeonato Carioca começa no próximo sábado (11), com Botafogo x Maricá às 16h e Nova Iguaçu x Vasco às 16h30 - este já com transmissão na TV aberta.