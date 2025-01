João Victor, zagueiro do Vasco - Leandro Amorim/ Vasco

João Victor, zagueiro do VascoLeandro Amorim/ Vasco

Publicado 06/01/2025 23:03

Rio - João Victor disse que espera uma melhora drástica do setor defensivo do Vasco para 2025. Na entrevista coletiva desta segunda-feira (6), no CT Moacyr Barbosa, o zagueiro admitiu que o time teve problemas na temporada passada e citou que o novo técnico, Fábio Carille, prioriza a defesa.

"Eu espero uma melhora drástica. Sem dúvida, todos nós sabemos que não fomos muito bem em alguns jogos, só que a gente entra em campo e ninguém quer errar. O erro acontece, é inevitável, não só na nossa equipe como em outros times. Tenho certeza que a gente vai melhorar bastante. Como eu disse, ele (Fábio Carille) é um cara que tem como setor defensivo, até por ele ter sido zagueiro, uma prioridade muito boa. Então, acho que esses erros bobos vão acabar".

O zagueiro, inclusive, rasgou elogios a Fábio Carille. Os dois trabalharam juntos no Corinthians, e o treinador promoveu João Victor aos profissionais.



"Como pessoa, é muito do bem. Sempre tenta tratar as pessoas iguais. Ele que me subiu para o profissional do Corinthians. É um cara que eu admiro muito, que trabalha muito o setor defensivo, uma coisa que eu gosto e às vezes sinto um pouco de falta também: treinar para cada vez mais aprimorar o posicionamento corporal, uma saída de bola, um escanteio, que acho que a gente tem que melhorar bastante".

"Então, no meu modo de ver, para mim, é algo muito importante ele estar aqui. Acho que vai somar muito para a gente, mais no setor defensivo, mas também depois que tudo se encaixar defensivamente, o ofensivo vai começar a sair naturalmente".

Outro tema da coletiva foram as expulsões. O defensor recebeu quatro cartões vermelhos na temporada passada e espera passar zerado em 2025.

"Óbvio que não queria ser expulso nenhuma vez. Algumas expulsões aconteceram por outros erros. Eu tentei ajudar de alguma maneira, e fui muito intenso. Cometi as faltas e fui expulso, mas tenho em minha mente que eu não quero ser expulso nenhuma vez esse ano. Principalmente o cartão vermelho direto. Os três cartões amarelos é uma coisa que acontece com mais naturalidade, mas o cartão vermelho direto é o que eu não quero tomar esse ano".