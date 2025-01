CT Moacyr Barbosa, do Vasco, passará por modernização considerada prioridade pela diretoria - Rafael Ribeiro/Vasco

CT Moacyr Barbosa, do Vasco, passará por modernização considerada prioridade pela diretoriaRafael Ribeiro/Vasco

Publicado 07/01/2025 13:19

Em meio à reestruturação financeira para 2025, o Vasco tem uma prioridade que é modernizar o CT Moacyr Barbosa. As intervenções estão previstas para ter início em fevereiro e serão divididas em fases para não atrapalhar os treinos da equipe.

A diretoria vascaína projeta um gasto total entre R$ 25 milhões e R$ 30 milhões e ainda avalia como vai levantar essa quantia. A informação é do site 'ge' e foi confirmada pela reportagem de O Dia.



A primeira obra, considerada emergencial, será a construção de um espaço para piscina, banheiras de gelo e outros aparelhos importantes para o tratamento e prevenção de lesões musculares.



Em outro momento, haverá a construção de mais campos. Essa fase é considerada importante para que as categorias de base possam também treinar no CT, fazendo assim a tão sonhada integração.



Como o local só possui dois campo, utilizados pelos profissionais, as equipes sub-20 e sub-17 têm treinado no Artsul, em Nova Iguaçu, ou em São Januário.



A expectativa é que a modernização do CT Moacyr Barbosa ocorra no prazo de um ano e meio ou dois, mas dependerá principalmente da questão financeira para que as obras avancem.