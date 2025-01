Raphinha viveu situação parecida com a dos companheiros no Barcelona em 2022 - AFP

Publicado 07/01/2025 17:52 | Atualizado 07/01/2025 17:53

Rio - O atacante da seleção brasileira, Raphinha , analisou a difícil situação financeira que o Barcelona vive atualmente. O clube catalão não cumpriu normas necessárias para atender às regras econômicas do Campeonato Espanhol e teve dois jogadores retirados da lista de inscritos - Dani Olmo e Pau Victor.

"Acho que pode (se a punição pode ser prejudicial no futuro). Não posso dizer o contrário porque estaria mentindo e esse não sou eu, não gosto de mentir ou contar histórias. A verdade é que se eu estivesse em outro clube e visse a situação em que Pau e Dani estão, talvez pensasse duas vezes se era melhor estar aqui", disse Raphinha em entrevista coletiva.

O brasileiro, inclusive, passou por situação semelhante quando chegou ao Barça. Em 2022, para alcançar o limite orçamentário exigido por La Liga e inscrever diversos reforços, foi preciso vender ativos do time.

"Quando cheguei aqui, antes de assinar, eu sabia da situação do clube. Eu sabia que havia uma chance percentual de poder jogar com esta camisa, então esperei até o último momento e não me arrependo de nada", garantiu.

Solidariedade com os companheiros

A situação dos colegas de Barcelona foi compreendida por Raphinha, que diz torcer por uma rápida resolução do problema. No último sábado (4), o novo pedido do clube catalão para registrar Olmo e Victor foi recusada por La Liga

"É uma situação complicada para Dani e Pau. Como jogadores, nunca queremos passar por esse tipo de momento. É difícil para eles, eles não sabem se podem jogar ou não. É uma situação bem difícil e delicada. Esperamos que os responsáveis possam resolver o mais rápido possível para que possam jogar conosco novamente", finalizou.