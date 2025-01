Dani Olmo tem cláusula que o permite rescindir com o Barcelona se não puder jogar a partir de 2025 - Josep Lago/ AFP

Publicado 04/01/2025 16:32

O novo pedido do Barcelona para registrar Dani Olmo foi rejeitado. Neste sábado (4), LaLiga e a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF), mantiveram o cancelamento do registro do jogador e também de Pau Víctor do time espanhol. A entidade reiterou que o clube deixou de cumprir as normas necessárias para atender às regras econômicas e assegurar a regularização dos jogadores.

"Após análise da regulamentação federativa aplicável, a Comissão de Acompanhamento concorda em não conceder o visto prévio ou a licença definitiva solicitado pelo FC Barcelona para os jogadores Daniel Olmo e Pau Víctor", diz uma parte do comunicado de LaLiga, que rejeita o pedido do Barça, feito após a data estipulada, em 2 de janeiro.

O clube catalão vinha tentando resolver o problema há semanas e chegou a acionar a Justiça para regularizar a inscrição de Dani Olmo. No entanto, o Tribunal de Primeira Instância 47 de Barcelona rejeitou as acusações feitas pelo Barça.

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, garantiu que resolveria a situação "de qualquer forma", mas não obteve sucesso. Agora, Dani Olmo pode optar por rescindir seu contrato com o clube e se tornar um jogador livre no mercado, graças a uma cláusula contratual que permite essa saída.

O agente do jogador, Andy Bara, afirmou que o meia desejava permanecer no clube e que ambos estavam confiantes de que o Barcelona conseguiria a inscrição para que ele seguisse na temporada.



Caso a punição permaneça, o clube não pode inscrever mais nenhum jogador na segunda metade do Campeonato Espanhol 2024/25. E pode perder Olmo, após pagar 55 milhões de euros (hoje R$ 354,8 milhões) pelo atleta.