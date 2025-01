Savinho ao lado de Haaland em goleada do City - AFP

Publicado 04/01/2025 15:25

Inglaterra - Com uma atuação decisiva do atacante brasileiro Savinho, o Manchester City iniciou 2025 com um goleada de 4 a 1 sobre o West Ham neste sábado pelo Campeonato Inglês. Foi o segundo triunfo seguido do atual tetracampeão que tenta se recuperar de uma fase terrível.

Antes de vencer o Leicester pela última rodada de 2024, o time de Pep Guardiola acumulava apenas uma vitória, três empates e nove derrotas em suas últimas 13 partidas. O City chegou aos 34 pontos e continua na sexta colocação. Apesar de engatar duas vitórias seguidas, o time de Pep Guardiola está a 11 pontos do líder Liverpool, que ainda joga na rodada. A distância é tão grande que o técnico já disse que a equipe já não tem mais chances de título.

No Etihad Stadium, o Manchester City iniciou a partida tentando pressionar na marcação e abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo, com participação fundamental de Savinho. Ele avançou pela esquerda e cruzou pelo alto. A zaga cortou de cabeça, mas a bola sobrou para o City. Savinho foi novamente acionado e buscou novo cruzamento. Coufal foi tentar o bloqueio, mas a bola acabou nas redes do West Ham.

O time de Guardiola pressionava a saída de bola do West Ham e conseguia assustar o goleiro Aréola, do West Ham. Os visitantes até se aventuravam ao ataque, mas finalizam sem direção, uma delas com o brasileiro Luvcas Paquetá.

No final do primeiro tempo, Savinho voltou a aparecer de maneira decisiva no segundo gol do Manchester City. Após passar por um marcador, novamente pela esquerda, ele cruzou alto na área do West Ham. O norueguês Haaland, na pequena área, só teve o trabalho de tocar para o gol.

Na segunda etapa, a dupla Savinho-Haaland voltou a funcionar com eficiência. Savinho foi acionado ainda no campo de defesa do City e avançou pela faixa central do campo. Ao perceber a infiltração do atacante norueguês na área, deu uma bela assistência. Diante do goleiro Areola, Haaland só deu uma cavadinha de pé esquerdo. Foi o 16º gol de Haaland, que encosta em Salah (17) na tabela da artilharia do Inglês.

O quarto gol do City surgiu de uma falha na saída de bola do West Ham após cobrança de lateral. A bola sobrou limpa para Kevin de Bruyne, que invadiu a área e tocou para lado, onde Foden só teve o trabalho de tocar para as redes.

O West Ham, 13º do Inglês, conseguiu seu único gol com o atacante alemão Fulkrug, que completou cruzamento de Soucek aos 26 minutos no canto direito do goleiro Ortega.