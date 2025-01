Fabrício Bruno em jogo do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 04/01/2025 20:24

Rio - Após uma reunião com o representante de Fabrício Bruno, o Cruzeiro vai aumentar proposta ao Flamengo pela compra do atleta. A Raposa vai oferecer 7 milhões de euros (R$ 44,3 milhões na cotação atual) e mais um milhão em bônus (R$ 6,3 milhões na cotação atual) por 70% dos direitos econômicos do zagueiro. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

A primeira investida do clube mineiro foi recusada . Naquela oferta, o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos, mas não agradou à nova diretoria do Rubro-Negro.

Internamente, Fabrício Bruno é considerado um jogador importante para o Flamengo, mesmo após terminar o ano de 2024 na reserva. Por outro lado, caso o Rubro-Negro opte por vender o zagueiro, a tendência é que Filipe Luís não seja contra.

No Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno disputou espaço ao longo de 2024 com Léo Ortiz, Léo Pereira e David Luiz. Com o manto, ele conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.