Fabrício Bruno em ação com a camisa do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/01/2025 17:21

Flamengo rejeitou a primeira investida do Cruzeiro pelo zagueiro Fabrício Bruno. A oferta de 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões) por 50% dos direitos econômicos não agradou à nova diretoria, principalmente ao presidente Bap. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande. Rio - Orejeitou a primeira. A oferta denão agradou à nova diretoria, principalmente ao presidente Bap. A informação foi dada pelo jornalista Venê Casagrande.

Internamente, Fabrício Bruno é considerado um jogador importante para o Flamengo, mesmo após terminar o ano de 2024 na reserva. O time carioca só cogitará uma liberação se o Cruzeiro subir o valor da proposta.

Caso o Flamengo opte por vender Fabrício Bruno, Filipe Luís não será contra. O treinador não pretende dar muitas oportunidades ao zagueiro, que tem um dos maiores salários do elenco.

Jogador do Flamengo desde 2022, Fabrício Bruno disputou espaço ao longo de 2024 com Léo Ortiz, Léo Pereira e David Luiz. No Rubro-Negro, o atleta conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.