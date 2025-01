Comemoração de Léo Pereira, à esquerda, e Léo Ortiz, à direita - Divulgação / Flamengo

Comemoração de Léo Pereira, à esquerda, e Léo Ortiz, à direitaDivulgação / Flamengo

Publicado 02/01/2025 18:15

Rio - O Grupo Globo vai transmitir a FC Series em 2025, disputada na Flórida, nos Estados Unidos, entre os dias 15 e 25 de janeiro. O torneio conta com a participação de Flamengo, Atlético-MG, Cruzeiro, São Paulo e Orlando City. O acordo foi realizado com a Brax, empresa que negocia os direitos de transmissão do evento no Brasil.

Os amistosos farão parte da pré-temporada dos clubes brasileiros, que também vão disputar os campeonatos estaduais.

Nesta edição da FC Series, o Atlético-MG, o Cruzeiro e o São Paulo farão dois jogos. Já o Flamengo e o Orlando City atuarão apenas uma vez. Serão quatro confrontos, sendo três deles em Orlando e um em Miami. Veja abaixo horário e data das partidas:

15/1 - Quarta-feira, às 21h30 (de Brasília) - Cruzeiro x São Paulo, em Orlando

18/1 - Sábado, às 17h (de Brasília) - Atlético-MG x Cruzeiro, em Orlando



19/1 - Domingo, às 17h (de Brasília) - São Paulo x Flamengo, em Miami



25/1 - Sábado, às 17h (de Brasília) - Orlando City x Atlético-MG, em Orlando