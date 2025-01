Filipe Luís teve início promissor como técnico do Flamengo - Divulgação / Flamengo

Filipe Luís teve início promissor como técnico do FlamengoDivulgação / Flamengo

Publicado 02/01/2025 09:36

Filipe Luís foi de jogador a técnico campeão pelo Flamengo em apenas um ano. E para Andrade, ídolo do clube, o fato de conhecer a maioria dos jogadores do elenco foi essencial para o sucesso no início da nova carreira, com a conquista da Copa do Brasil e boas atuações do time.

"É um treinador que estuda muito, né? E está num clube que ele já conhece, jogou junto com esses jogadores. Então isso facilita para ele, como foi em 2009 comigo. Apesar de eu não ter jogado com os jogadores, já conhecia todos e isso facilitou muito o meu trabalho", avaliou.



Andrade foi campeão brasileiro de 2009 de maneira parecida. Era auxiliar e assumiu interinamente o time após a demissão de Cuca. Diante dos bons resultados, foi mantido e levou a equipe à conquista do hexa.



Outro auxiliar que passou pela mesma situação foi Jayme de Almeida, campeão da Copa do Brasil de 2013. Já Filipe Luís era técnico da equipe sub-20 quando foi efetivado nos profissionais, mas jogou com a maioria dos jogadores até 2023, quando se aposentou dos gramados.