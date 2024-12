Pedro não entra em campo desde setembro, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdo - Divulgação / Flamengo

Pedro não entra em campo desde setembro, quando rompeu o ligamento do joelho esquerdoDivulgação / Flamengo

Publicado 31/12/2024 17:45

Rio - Sem jogar desde setembro por causa de uma grave lesão no ligamento do joelho esquerdo, Pedro foi o artilheiro do futebol carioca e brasileiro em 2024. O centroavante do Flamengo marcou 30 gols e empatou com Yuri Alberto, do Corinthians, na artilharia geral, além de ficar à frente com ampla margem para os rivais do Rio de Janeiro.

No Rio de Janeiro, Pedro terminou o ano com dez gols a mais do que Vegetti, do Vasco, e Júnior Santos, do Botafogo, que fizeram 20. Já Arias, do Fluminense, marcou 14 vezes, e foi o representante dos quatro grandes da cidade com menor número de bolas nas redes. Eleito o "Rei da América", Luiz Henrique fez 13 na temporada.

Pedro sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo durante treino da seleção brasileira, no início de setembro. Foi a segunda vez na carreira que o centroavante sofreu uma lesão de ruptura de ligamento do joelho. Em 2018, quando defendia o Fluminense, rompeu o cruzado anterior do joelho direito.

Artilharia do Brasil em 2024:

1º - Pedro (Flamengo): 30 gols

2º - Yuri Alberto (Corinthians): 30 gols

3º - Lucero (Fortaleza): 23 gols

4º - Anselmo Ramon (CRB): 23 gols

5º - Mastriani (Athletico-PR): 22 gols

6º - Erick Pulga (Ceará): 22 gols

7º - Flaco López (Palmeiras): 22 gols

8º - Isidro Pitta (Cuiabá): 21 gols

9º - Luiz Fernando (Atlético-GO): 21 gols

10º - Júnior Santos (Botafogo): 20 gols