David Luiz deixou o FlamengoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 30/12/2024 19:20

Rio - O Flamengo não deverá repor a saída de David Luiz. Em termos de opções para o setor, o fim do ciclo do veterano será reposto com a volta de Pablo, que estava emprestado ao Botafogo. A chegada de José Boto, novo diretor de futebol do Rubro-Negro, deverá fazer com que jovens da base tenham mais oportunidades na defesa. As informações são do portal "GE".

Cleiton, de 21 anos, que foi integrado aos profissionais em 2024 pode ganhar mais oportunidades. Ele está no grupo que vai disputar as primeiras rodadas do Carioca, assim como Iago, de 19 anos, e Da Mata, de 18 anos. Outro nome promissor da zaga, João Victor, de apenas 17 anos, vai para os Estados Unidos com a equipe de Filipe Luís.

O clube carioca, no entanto, tem nomes da zaga sendo observados. Fabrício Bruno e Léo Ortiz vem sendo observados por equipes do futebol europeu. Além disso, Léo Pereira também é considerado um zagueiro de destaque no futebol brasileiro e sempre recebe sondagens.

Por enquanto, a prioridade do Flamengo na janela é contratar quatro reforços para a próxima temporada: lateral-direito, meia, atacante de lado e centroavante. A busca por um substituto para Gabigol é um dos principais desafios.