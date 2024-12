Ao todo, Lassina Traoré disputou 83 jogos, fez 21 gols e deu 13 assistências pelo Shakhtar Donetsk - Reprodução / Internet

Rio - O Flamengo negocia a chegada de Lassina Traoré, atacante do Shakhtar Donetsk. O jogador, nascido em Burkina Faso, foi contratado por José Boto quando o diretor estava na Ucrânia. Agora no comando do Rubro-Negro, o dirigente deseja contar com o africano.

Ele foi oferecido ao clube carioca, que gostou e abriu conversas para contratá-lo, segundo o site 'ge'. O atleta tem vínculo com o time ucraniano até meados de 2026.

No entanto, o Flamengo ainda analisa alguns pontos para avançar nas tratativas. Um deles é a condição física do centroavante, que já sofreu com lesão no joelho.

Ao todo, Lassina Traoré entrou em campo 83 vezes, fez 21 gols e deu 13 assistências pelo Shakhtar Donetsk. Antes, vestiu a camisa do Ajax por três temporadas.