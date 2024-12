Novo diretor de futebol, José Boto comunicou mudança no dia a dia do CT do Flamengo ao presidente, Bap - Marcelo Cortes / CRF

Novo diretor de futebol, José Boto comunicou mudança no dia a dia do CT do Flamengo ao presidente, BapMarcelo Cortes / CRF

Publicado 30/12/2024 20:30

avaliará melhor os processos antes de uma possível revolução no departamento, mas já tomou uma decisão importante para promover a primeira mudança no futebol rubro-negro.

Profissionalismo. Esse foi o recado que o novo diretor de futebol do Flamengo , José Boto, enviou à torcida e também a jogadores e dirigentes em seus primeiros dias no Rio. O português avisou que, mas já tomou uma decisão importante para promover a primeira mudança no futebol rubro-negro.

Ele confirmou que a partir de sua gestão, só fará parte do dia a dia do CT do Ninho do Urubu pessoas que trabalham no departamento de futebol. Ou seja, a presença de pessoas de fora, sejam dirigentes, empresários ou até mesmo amigos de jogadores, está vetada.

A ideia é blindar o trabalho de comissão técnica, outros profissionais e elenco, assim como evitar o vazamento das informações. Não apenas nos treinos, mas também nas viagens e concentrações.



"Uma das coisas que discuti com o Bap (presidente do Flamengo), é fechar o CT. Acabou visita de gente que não tem nada a ver com o trabalho diário. Sei que as pessoas gostam, mas isso vai acabar", explicou.



"Nas viagens, também vai acabar ficar no mesmo avião ou no mesmo hotel pessoas que não têm a ver com o futebol. Foram as primeiras medidas que tomei. Só entra aqui quem tem a ver com futebol".



Em relação às próximas mudanças, Boto pediu tempo para conhecer melhor a estrutura e os profissionais.



"Tenho que ser responsável e não posso chegar, sem conhecer as pessoas e o ambiente, e querer fazer as coisas à minha maneira. Primeiro, vou conhecer todos para saber se eles se adaptam à forma como pretendo trabalhar e também, o mais importante, cuidar da equipe profissional", completou.