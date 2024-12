Leonardo - AFP

LeonardoAFP

Publicado 30/12/2024 08:50 | Atualizado 30/12/2024 09:43

Rio - Próximo da nova diretoria do Flamengo, que tem Luiz Eduardo Baptista como presidente, o ex-jogador Leonardo, de 55 anos, não assumirá nenhuma função no Rubro-Negro. O tetracampeão reafirmou seu carinho pelo Rubro-Negro e também seu bom relacionamento com os atuais dirigentes do clube carioca, mas rechaçou a possibilidade.

"Minha relação não mudou nos últimos 20 anos. Sempre estive muito perto do Flamengo e desse grupo, que começou em 2013. Sempre tive conversas, encontros e sempre aconteceu. Mas sinceramente não tem nada diferente do que foi no passado. Minha relação vai continuar sendo assim e espero que seja no futuro também. Flamengo é muito importante na minha vida e vou estar disponível para ajudar no que seja", disse.

No futebol europeu, Leonardo trabalhou no Milan e no PSG, clubes que também defendeu como jogador. Ele revelou que irá seguir no esporte, mas não mais como diretor de futebol.

"Estou mudando de posição, não serei mais dirigente como já fui, diretor de futebol não é mais a minha função. Estou mudando um pouco, ficando mais velho. Um dia vocês vão saber", concluiu.