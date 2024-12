José Boto é o novo diretor técnico do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 29/12/2024 17:40 | Atualizado 29/12/2024 17:50

Rio - O novo diretor técnico de futebol do Flamengo, José Boto, fez sua primeira visita ao CT do Ninho do Urubu, neste domingo, para acompanhar as instalações. Ele, que chegou ao Rio no último sábado, fez muitos elogios à estrutura do Rubro-Negro e fez comparações em nível europeu.





"Estou impressionado com as condições. Estão em nível europeu ou melhor do que é na Europa. Ninguém tem desculpa de não render aqui. O geral me impressionou. Toda conexão e enquadramento são muito bonitos, além de funcional. Não fica devendo nada ou é melhor do que na Europa", disse em entrevista à Fla TV.

Novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, fez elogios ao português. José Boto será apresentado pelo Rubro-Negro na próxima segunda no Ninho do Urubu.

"Uma satisfação dividir com um profissional do calibre do Boto uma estrutura que nós sonhamos durante 20 anos e nos últimos cinco implementamos, desenvolvemos e melhoramos. Aqui é uma metamorfose ambulante. O que fizemos até agora, que nos enche de orgulho, e mais com a experiência de um profissional como o Boto, vamos aprender muito e vamos por mais", concluiu.