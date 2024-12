20ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã, maior evento beneficente do Brasil organizado por Zico, realizado neste sábado (28). - Pedro Teixeira/Agência O Dia

20ª edição do Jogo das Estrelas, no Maracanã, maior evento beneficente do Brasil organizado por Zico, realizado neste sábado (28).Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 29/12/2024 17:30



Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munique são algumas das potências que estarão no Mundial de Clubes de 2025 . Mesmo assim, Zico acredita que o Flamengo pode ser campeão da primeira edição do torneio.

Ao ser perguntado sobre o assunto, o ídolo rubro-negro não ficou em cima do muro e utilizou até mesmo o exemplo do rival Fluminense. O time que era comandado por Fernando Diniz foi goleado por 4 a 0 pelo Manchester City de Guardiola, no antigo formato do Mundial, em 2023.





"Eu acho que tem (chances). Você hoje tem alguns times diferenciados. Mas, por exemplo, eu acho que se o Fluminense pegasse o City, (do jeito) que está jogando hoje, a possibilidade era muito maior. Teria jogo", avaliou o Galinho após o Jogo das Estrelas, no sábado (28)

Zico também avaliou o calendário inchado do futebol brasileiro, que passa a ter mais uma competição com o Mundial de 2025. E minimizou os efeitos do desgaste físico nos jogadores.



"Competições desse nível são sempre importantes. Que depois não venham reclamar do calendário, 'ah, por causa disso, daquilo'. Só um que ganha. O futebol brasileiro vive de todos os clubes. Tem que ter data para todos. Eu já fiz, num ano, 81 jogos. Não é de hoje. E a gente cumpria. Quem está na chuva é para se molhar", lembra.