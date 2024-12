Pedro sofreu grave lesão no joelho esquerdo e está fora de ação desde setembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/12/2024 18:00

Rio - Atacante do Flamengo , Pedro agradeceu pela temporada artilheira em 2024. Ele balançou as redes 30 vezes e foi o maior goleador do Rubro-Negro no ano, mesmo tendo disputado somente 43 partidas. Nas redes sociais, publicou um vídeo relembrando alguns momentos e gols pelo time carioca.

"Sou muito grato a Deus por tudo que vivi neste ano. Que venha 2025 e seja ainda melhor", escreveu o camisa 9.

Apesar dos ótimos números, Pedro sofreu grave lesão em setembro , quando estava treinando junto aos jogadores convocados para a seleção brasileira, em Curitiba. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e, desde então, está fora de ação.

A tendência é de que o centroavante retorne aos gramados até meados do ano que vem, ficando à disposição do técnico Filipe Luís para a disputa do Mundial de Clubes. O torneio será disputado entre os dias 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos.