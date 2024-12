José Boto em coletiva do Flamengo - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 30/12/2024 13:33 | Atualizado 30/12/2024 14:08

Rio - Novo diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu entrevista coletiva, nesta segunda-feira, no Ninho do Urubu. O português elogiou Filipe Luís e contou que recebeu autonomia do presidente Luiz Eduardo Baptista para mudar o comando técnico do clube carioca.

"O Bap me deu carta branca para mudar o treinador. Eu analisei o Filipe Luís, vi muita coisa que gostei, entrevista, coletiva e depois o contato diário tem se confirmado o que pensava. Normalmente eu não erro em treinador: o Filipe será top mundialmente", afirmou o dirigente.

Boto abordou também a situação da não renovação de David Luiz e a alegação que o zagueiro fez de ter recebido a notícia por terceiros. O dirigente afirmou que comunicou o staff do atleta, como costuma fazer em outras negociações.

"Sempre teve o carinho da torcida e das pessoas que trabalhavam com ele, tenho um respeito enorme pela carreira dele, mas o que se passou foi algo profissional. Quando eu quero contratar um jogador, eu não falo direto com o jogador. (...) É um assunto encerrado, desejo muita sorte ao David, que ele seja muito feliz."