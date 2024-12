Estádio no CT George Helal, Ninho do Urubu, receberá jogos da base e do futebol feminino - Agencia O Dia

Estádio no CT George Helal, Ninho do Urubu, receberá jogos da base e do futebol femininoAgencia O Dia

Publicado 31/12/2024 10:28

Flamengo terá dois estádios novos nos próximos anos. Além do que fica no terreno do Gasômetro, na zona portuária do Rio, para os jogos dos profissionais, o clube avança nas obras de um outro, no CT do Ninho do Urubu.

A nova estrutura servirá para receber categorias de base e o futebol feminino e terá capacidade para duas mil pessoas, inicialmente. Mas a arquibancada será um passo futuro nas obras.

Por enquanto, apenas o campo está pronto. O próximo passo é construir as estruturas da arquibancada (no lado direito) e dos três vestiários (no lado esquerdo, um para o time do Flamengo, outro para os visitantes e o último para a arbitragem).



O miniestádio no Ninho do Urubu fica logo na entrada do CT e terá alambrado atrás dos dois gols. Além disso, contará com uma cabine de transmissão de jogo e terá placar eletrônico, assim como iluminação.



Havia a expectativa de que a obra fosse concluída no fim de 2024, mas o clube precisou adiar a entrega por causa de atraso decorrente da necessidade de obter novas autorizações junto à Prefeitura.



O prazo para a inauguração é de até 2026.