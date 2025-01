Paulo Dutra - Divulgação / Flamengo

Paulo Dutra Divulgação / Flamengo

Publicado 01/01/2025 18:42

Rio - O Flamengo anunciou nesta quarta-feira o seu novo diretor-geral. Paulo Dutra, de 58 anos, que foi diretor administrativo e financeiro do Rubro-Negro entre 2013 e 2017, está de volta em uma nova função. Ele irá assumir o lugar de Reinaldo Belotti, que era CEO na gestão de Rodolfo Landim.

Paulo Dutra foi contratado pelo Flamengo há 12 anos na gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Naquela época, ele exerceu um cargo remunerado. O dirigente ficou marcado pela renegociação da dívida rubro-negra, pela implementação de sistemas de controle e orçamento e pela construção do Ninho do Urubu. Ele pediu demissão no fim de 2017.

Antes do anuncio de Paulo Dutra, o Flamengo oficializou a chegada do diretor técnico José Boto. O português, também de 58 anos, já começou a trabalhar no Ninho e chegou para ser o novo homem forte do futebol rubro-negro no lugar de Marcos Braz, porém, com um cargo remunerado. As duas contratações fazem parte do projeto de Luiz Eduardo Baptista de profissionalizar o clube.

Confira a nota oficial do Flamengo:

"Paulo Dutra, de 58 anos, é um executivo com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança em grandes empresas. Especialista em finanças, auditoria, contabilidade e controladoria, Paulo ocupou recentemente a Diretoria Financeira da SPIC Brasil, uma das maiores empresas globais do setor de energia, além de ter atuado como Vice-Presidente Corporativo da Concremat Engenharia e Tecnologia.



Entre 2013 e 2017, Paulo foi Diretor Administrativo e Financeiro do Flamengo, período em que liderou importantes transformações no clube. Foi responsável pela reestruturação da área financeira, renegociação do endividamento, implementação de sistemas de controle e orçamento, e pela construção do Centro de Treinamento (CT), que se tornou referência no esporte.



Agora, Paulo assume a posição de Diretor-Geral, sucedendo Reinaldo Belotti Vargas, a quem o Flamengo agradece pelos seis anos de dedicação e serviços prestados ao clube. O retorno de Paulo reforça o compromisso da nova gestão com a profissionalização, eficiência e fortalecimento institucional do Flamengo.



Com sua vasta experiência, Paulo Dutra chega com a missão de consolidar o clube como modelo de gestão no esporte, alinhando tradição e modernidade para os desafios do futuro"".