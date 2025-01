Igor Jesus em ação com a camisa do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 01/01/2025 14:25

Rio - O Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, acertou a compra de Igor Jesus. O volante, cria da base do Flamengo , estava no Estrela Amadora, de Portugal, e renderá uma quantia milionária ao Rubro-Negro. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O time norte-americano pagará aproximadamente 4 milhões de euros (cerca de R$ 25 milhões) por 90% dos direitos econômicos do atleta. Sendo assim, o Fla ganhará metade desse valor, já que é dono de 50% do passe do meio-campista.

Antes, quando vendeu Igor Jesus para o clube português, o Flamengo já havia recebido cerca de R$ 12 milhões - ou seja, ao todo, o garoto rendeu algo em torno de R$ 25 milhões aos cariocas.

Ele foi uma das revelações recentes da base rubro-negra. Em 2023, teve papel importante na conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20. Depois, integrou o elenco profissional e acumulou boas atuações. Na sequência, foi negociado e deixou o clube rumo ao Estrela Amadora.

Em Portugal, entrou em campo 14 vezes e deu uma assistência até aqui nesta temporada.