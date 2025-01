Gabigol será apresentado oficialmente no sábado (4), no Mineirão - Reprodução / Internet

Belo Horizonte - O Cruzeiro anunciou a chegada de Gabigol logo no primeiro minuto de 2025. O atacante selou vínculo com a Raposa até o fim de 2028 e será apresentado oficialmente no sábado (4), às 12h (de Brasília), no Mineirão.