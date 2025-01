Gabigol foi anunciado pelo Cruzeiro - Divulgação / Cruzeiro

Publicado 01/01/2025 19:50

Rio - Do quarteto histórico que defendeu o Flamengo de 2019 a 2023, três jogadores já atuaram no Cruzeiro. Com o acerto com o clube mineiro, Gabigol, de 28 anos, fez o caminho inverso de outros ídolos da história recente do Rubro-Negro.

Everton Ribeiro e Arrascaeta, antes de chegarem ao Flamengo, marcaram época em Belo Horizonte. O apoiador foi bicampeão do Brasileiro em 2013 e 2014, sendo inclusive eleito o melhor jogador da competição com a camisa do Cruzeiro. Em 2017, ele chegou ao Rubro-Negro para fazer mais história.

Nascido no Uruguai, Arrascaeta ficou conhecido no futebol brasileiro quando foi contratado pelo Cruzeiro com apenas 21 anos. Ele defendeu a Raposa por quatro temporadas, conquistando duas Copas do Brasil pelo clube mineiro, antes de chegar ao Flamengo.

Agora Gabigol irá defender o Cruzeiro após ter se tornado o maior ídolo da história recente do Flamengo, acumulando títulos e momentos decisivos. O clube mineiro será o terceiro do Brasil do atacante, que foi revelado pelo Santos.