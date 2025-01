Musa do Cerro, Samira Ferreira - Reprodução / Instagram

Musa do Cerro, Samira FerreiraReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 13:00

Rio - A musa do Cerro Porteño, Samira Ferreira, criticou a ideia que muitas pessoas têm de se relacionar com muitas pessoas. A beldade afirmou que as pessoas devem "compartilhar saliva" somente com quem é especial no ano novo que acabou de chegar.

fotogaleria

"Quando você está apaixonado é melhor compartilhar saliva, não tem como você só beijar. A saliva é para ser compartilhada com a pessoa amada. Mas com a pessoa certa e de confiança, não com qualquer pessoa ou brincadeira", disse em entrevista ao portal "Popular".

Nascida no Paraguai, Samira também falou quais seus desejos para o seu país neste ano de 2025. Ela abordou a situação econômica e social da região.



"Desejo que todo o Paraguai tenha saúde e trabalho, e para aqueles que estão passando por uma doença que a dor seja leve e que curem logo, para aqueles que sofrem fome, sede, injustiça e depressão que Deus os proteja. Que venha um ano de muito amor, saúde e trabalho para mim", concluiu.