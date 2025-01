Michail Antonio é centroavante do West Ham e da seleção jamaicana - Candice Ward / AFP

Publicado 01/01/2025

Londres - Atacante do West Ham, Michail Antonio recebeu alta hospitalar após sofrer grave acidente de carro no início de dezembro . O camisa 9 ficou internado por algumas semanas e ainda terá um processo de reabilitação após passar por uma cirurgia . A recuperação vai levar, no mínimo, um ano.