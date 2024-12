Carro do camisa 9 do West Ham ficou completamente destruído - Reprodução / Internet

Publicado 08/12/2024 16:57

Atacante do West Ham, Michail Antonio passou por cirurgia no último sábado (7) após se envolver em um grave acidente de carro e fraturar um membro inferior. As informações foram divulgadas pelo próprio clube nas redes sociais.

"O West Ham United pode confirmar que Michail Antonio passou por uma cirurgia devido a uma fratura de um membro inferior após o acidente de trânsito neste sábado. Michail continuará sendo monitorado no hospital nos próximos dias", disse comunicado dos ingleses.

"Todos torcem por uma rápida recuperação e desejam expressar sua sincera gratidão à família do futebol pelo apoio esmagador demonstrado desde as notícias de ontem, bem como estender um sincero agradecimento aos serviços de emergência e primeiros socorros que o atenderam imediatamente após o incidente, e à equipe médica que continua a ajudá-lo em sua recuperação", complementou.

O West Ham garantiu que seguirá atualizando a situação do atleta ao decorrer dos dias.

O que aconteceu?

Michail Antonio sofreu um acidente de carro que foi considerado "uma colisão séria" por agentes da polícia local. Na sequência, foi transferido para um hospital no centro de Londres para tratamento médico.



No sábado (7), o clube inglês reforçou que o jamaicano estava consciente e conversando, em condição estável.

O camisa 9 está no West Ham há nove anos e é um dos mais identificados com a torcida no elenco. Na atual temporada, entrou em campo 20 vezes, sendo 14 como titular.