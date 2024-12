Lewis Hamilton fez sua última corrida pela Mercedes - Giuseppe Cacace / AFP

Lewis Hamilton fez sua última corrida pela MercedesGiuseppe Cacace / AFP

Publicado 08/12/2024 15:29

A despedida de Lewis Hamilton da Mercedes foi marcada por muita emoção. Após 12 temporadas e seis títulos conquistados, o piloto britânico fez sua última corrida pela equipe no GP de Abu Dhabi, neste domingo (8) , e se declarou à equipe em mensagem pelo rádio. Ele irá representar a Ferrari a partir de 2025.

"Sonhamos sozinhos, mas acreditamos juntos. Obrigado por toda a coragem, determinação e por me apoiarem. Começamos com uma esperança que virou uma jornada para os livros de história. Fizemos tudo juntos e estou muito grato. Do fundo do meu coração, desejo tudo de melhor. Amo vocês", disse Hamilton.

Chefe da Mercedes, Toto Wolff mostrou que o sentimento é recíproco, respondeu também muito emocionado ao fim da prova e revelou torcida.

"Também amamos você, e você sempre será parte dessa família. E se a gente não conseguir vencer, você é quem deve ganhar (no nosso lugar)", afirmou.

Lewis Hamilton largou na 16ª colocação e, em boa prova, conseguiu terminar em quarto, ultrapassando o companheiro de equipe George Russell na última volta. Após o GP, o britânico recebeu autorização da FIA para seguir na pista e fazer a tradicional manobra em "zero".