Ainara Avalos é musa do OlimpiaReprodução / Instagram

Publicado 01/01/2025 20:20

Rio - A musa do Olimpia, Ainara Avalos, afirmou que tem lidado com muitos homens mentirosos. Porém, a belade contou que tem uma fórmula que utiliza para descobrir as falcatruas e não ser enganada.

"Sim, muitos pensam que sou boba, mas não, uma coisa é se fazer de boba e muito diferente ser estúpida. Pego tudo quando alguém sem vergonha quer mentir para mim, sempre tive um sexto sentido que me salvou de muitas", afirmou em entrevista ao portal "Popular".

Ainara Avalos contou que age de forma bastante fria, "dando corda" para o parceiro, para conhecer ainda mais a personalidade do homem.

"E eu faço eles acreditarem que estão me enganando, mas para ver até onde eles são capazes de ir e aí eu também faço o meu trabalho", disse.