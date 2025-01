Apesar do interesse, Firmino ainda é um sonho muito distante - Divulgação / Al-Ahli

Apesar do interesse, Firmino ainda é um sonho muito distanteDivulgação / Al-Ahli

Publicado 01/01/2025 21:20

Rio - Em busca de um centroavante como prioridade máxima, o Flamengo inicia 2025, tendo ainda o atacante Roberto Firmino, de 33 anos, como o seu grande sonho. O Rubro-Negro sabe que a contratação é bastante delicada, mas não desistiu do ex-jogador do Liverpool.

Firmino é um nome que agrada tanto ao técnico Filipe Luís quanto a diretor de futebol José Boto. O jogador, inclusive, foi um dos temas conversados pelos dois no primeiro encontro pessoalmente, que aconteceu na última segunda (23), em Lisboa.

Com passagens pelo Liverpool, da Inglaterra, e pela seleção brasileira, o centroavante tem contrato com os árabes até junho de 2026. Contratado no ano passado, disputou 53 jogos pela equipe saudita, anotou 15 gols e deu 11 assistências.

Firmino saiu do Brasil aos 19 anos depois de ser um dos destaques do Figueirense na campanha de acesso à Série A do Brasileirão, em 2010. Naquele ano, ele marcou 11 gols em 51 jogos. Em dezembro, foi para o Hoffenheim, da Alemanha, onde iniciou sua trajetória na Europa.