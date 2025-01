Gyokeres foi o artilheiro do ano com 62 gols - Filipe Amorim / AFP

Gyokeres foi o artilheiro do ano com 62 golsFilipe Amorim / AFP

Publicado 31/12/2024 19:38

Rio - Viktor Gyökeres viveu um ano dos sonhos e se tornou a sensação do futebol europeu em 2024. O centroavante sueco, de 26 anos, foi o artilheiro do ano com 62 gols e superou concorrentes como Erling Haaland, do Manchester City, Harry Kane, do Bayern de Munique, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, com ampla margem de gols.

Em 2024, Viktor Gyökeres marcou 62 gols entre jogos com a seleção da Suécia e o Sporting, de Portugal. Na temporada 2024/25, por exemplo, chegou a marcar três vezes na goleada do time português sobre o Manchester City, pela Liga dos Campeões. O sueco teve 13 gols de vantagem para Haaland, que ficou em segundo na artilharia do ano.

O sucesso de Gyökeres dentro de campo despertou o interesse de gigantes da Europa, como Manchester City e United, da Inglaterra, Barcelona, da Espanha, e Paris Saint-Germain, da França. O Sporting acredita que a saída é inevitável e deseja negociá-lo por 70 milhões de euros (cerca de R$ 445 milhões) em janeiro ou 100 milhões de euros (R$ 634,5 milhões) em junho.

Artilharia de 2024:

1 - Viktor Gyökeres (Sporting): 62 gols

2 - Erling Haaland (Manchester City): 49 gols

3 - Harry Kane (Bayern de Munique): 46 gols

4 - Cristiano Ronaldo (Al-Nassr): 43 gols

5 - Robert Lewandowski (Barcelona): 42 gols

6 - Wu Lei (Shanghai Port): 42 gols

7 - Jonathan David (Lille): 41 gols

8 - Ayoub El Kaabi (Olympiacos): 40 gols

9 - Akram Afif (Al-Sadd): 39 gols

10 - Martín Cauteruccio (Sporting Cristal): 39 gols