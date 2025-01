Vini Jr e Mbappé comemorando o primeiro gol do Real Madrid na final do Intercontinental - Karim Jaafar / AFP

Vini Jr e Mbappé comemorando o primeiro gol do Real Madrid na final do IntercontinentalKarim Jaafar / AFP

Publicado 31/12/2024 19:00

Rio - Vini Jr viveu uma temporada especial e foi eleito o melhor do mundo pela Fifa. O craque brasileiro, de 24 anos, ganhou nesta terça-feira (31) o prêmio de melhor latino-americano pelo terceiro ano seguido e fechou 2024 com chave de ouro. Mbappé não poupou elogios ao companheiro de Real Madrid.

"A sua humildade, sem dúvida. Todo mundo conhece o jogador e vê a qualidade que tem a cada três dias. Este ano ganhou muito títulos, coletivos e individuais, mas destaco a sua humildade. Sempre está bem com os outros no vestiário, gosto muito disso", disse Mbappé à "Real Madrid TV".

O Real Madrid encerrou o ano com um treino aberto para a torcida, no estádio Alfredo Di Stéfano, que faz parte do CT de Valdebebas. Após um período de folga, o clube merengue retomou o trabalho visando o jogo contra o Valencia, na sexta-feira (3), às 17h (de Brasília), fora de casa pelo Campeonato Espanhol.

Em 2024, Vini Jr conquistou os títulos da Liga dos Campeões, Campeonato Espanhol, Supercopa da Espanha, Supercopa da Europa e Intercontinental. Na temporada 2023/24, o brasileiro fez 25 gols e 12 assistências em 40 jogos. Já em 2024/25, soma 13 gols e nove assistências em 20 partidas.