Manoel seguirá no Flu em 2025Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 01/01/2025 17:20

Rio - O Fluminense ainda não anunciou oficialmente, mas por meio das redes sociais, o zagueiro Manoel, de 34 anos, confirmou que irá seguir no clube carioca na próxima temporada. Ele tinha contrato com o Tricolor até dezembro do ano passado.

"Honrado e motivado para defender essas três cores por mais uma temporada. Quando cheguei, em 2021, não imaginava viver momentos tão intensos que só reafirmam a grandeza e a lealdade do clube. Vamos trabalhar muito para que mais taças sejam levantadas em Laranjeiras. É um prazer ser um guerreiro desse time. Gratidão por tudo", disse em publicação no Instagram.

Manoel chegou ao Fluminense em 2021 e viveu seu melhor momento na temporada seguinte, quando foi titular ao lado de Nino. Em 2023, o defensor foi suspenso por oito meses após testar positivamente com a substância osterina, que não é autorizada.

No total, o zagueiro fez parte do elenco do Fluminense em quatro títulos: na Libertadores de 2023, dois Cariocas em 2022 e 2023, e na Recopa Sul-Americana no ano passado.