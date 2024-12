Germán Cano compartilhou nas redes sociais sua rotina de treinos diários durante as férias - Reprodução de Instagram

Germán Cano compartilhou nas redes sociais sua rotina de treinos diários durante as fériasReprodução de Instagram

Publicado 31/12/2024 11:09

busca recuperar a forma que o fez comandar o time na conquista da Libertadores de 2023. Germán Cano aproveitou as férias de fim de ano para descansar, mas também para voltar melhor fisicamente em 2025. Aos 36 anos, o ídolo da torcida do Fluminense teve uma temporada muito ruim ena conquista da Libertadores de 2023.

Sem uma preparação adequada neste ano, devido ao encurtamento da pré-temporada, por causa da disputa da Recopa em fevereiro, o atacante argentino sofreu com problemas físicos e lesões. Ao jogar no sacrifício muitas partidas, viu as dores no tendão do pé direito piorarem e precisou ficar 56 dias sem jogar para se recuperar.

Quando voltou, claramente sentiu dificuldades de ritmo de jogo e também na questão física. Como resultado, ficou muito longe daquele artilheiro do Brasil em 2022 e 2023 e só marcou sete gols em 42 partidas.



Por isso, durante as férias, Cano vem seguindo uma programação específica de trabalhos da preparação física do Fluminense. O objetivo é já chegar em boas condições no início da pré-temporada e tentar recuperar a titularidade do ataque tricolor.



descansar nos primeiros dias das férias. Em seu último ano de contrato com o clube, Ele tem compartilhado sua rotina de treinos físicos nas redes sociais ao longo de dezembro, após. Em seu último ano de contrato com o clube, o argentino negocia uma renovação , que está bem encaminhada. Entretanto, sabe que precisa ter um 2025 diferente.