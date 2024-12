Nova contratação do Fluminense, Paulo Baya já esteve no CT Carlos Castilho para fazer exames e assinar contrato - Divulgação / Fluminense

Paulo Baya foi a terceira contratação confirmada pelo Fluminense para 2025 e chega sonhando alto. O atacante, que se destacou na Série B pelo Goiás, demonstrou muita confiança em repetir a temporada artilheira de 2024, quando marcou 19 gols em 52 jogos, e mandou um recado à torcida tricolor com promessa de muitos gols em 2025.

"Não vão faltar empenho e dedicação, e pode ter certeza de que terá muitos gols do Paulo Baya", disse o atacante em entrevista à FluTV.



A confiança de Paulo Baya está nas próprias características, já que ele apontou a finalização como especialidade. Mas não a única.



"Sou um atacante de lado, de muita força, muita dinâmica. Eu tenho como meu ponto forte a finalização, busco sempre ir para o "um contra um", onde também sou muito forte. Cobrança de bola parada também. A falta é uma especialidade minha também. E espero fazer os torcedores muito felizes com essas minhas características", afirmou.



Paulo Baya terá experiências novas no Fluminense



Em sua primeira temporada num clube grande e na Série A do Brasileirão, o atacante de 25 anos também terá outra experiência única, que será a disputa do Mundial de Clubes. E não quer ir para os Estados Unidos apenas para participar do torneio.



"Vai ser um momento único, inesquecível pra mim e para a minha carreira. E espero que possa ir pra esse Mundial e sejamos felizes, pra chegar o mais longe possível, que é a final. Se Deus quiser, vamos juntos nessa caminhada", disse.

Além de Baya, o Fluminense já anunciou a contratação do volante Hércules, que estava no Fortaleza, e divulgou um acordo com o Alianza Lima pelo zagueiro argentino Juan Freytes.