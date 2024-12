Fluminense desistiu de Lucas Arcanjo - Vitor Ferreira / EC Vitória

Publicado 29/12/2024 18:40

Rio - O Fluminense desistiu da contratação do goleiro Lucas Arcanjo, de 26 anos, após não conseguir chegar a um acordo com o Vitória. O Tricolor via a chegada do atleta como ideal para ser o substituto natural de Fábio, que tem 44 anos. Sem o acordo, o clube carioca não deverá contratar mais ninguém para a função. As informações são do portal "GE".

Com isso, Vitor Eudes e Isaac continuam no Fluminense. O goleiro será, inclusive, a opção para Fábio, que mesmo com a idade avançada, continua como peça fundamental no elenco, após ser um dos destaques na temporada de 2024.

Fábio tem contrato até o fim de 2025 e o Fluminense avalia a possibilidade de oferecer uma renovação contratual ao goleiro. Além do veterano e de Vitor Eudes, o Fluminense conta com Gustavo Ramalho como terceira opção debaixo das traves.

O Vitória não queria se desfazer de Lucas Arcanjo, que foi um dos destaques do clube baiano no Brasileiro. O goleiro gostaria de jogar no Fluminense, mas acabará seguindo em Salvador.