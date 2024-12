Joaquín Lavega assinou contrato de cinco anos e é o quarto reforço do Fluminense para o próximo ano - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 30/12/2024 17:23

Joaquín Lavega, do River Plate, do Uruguai. O jovem uruguaio de 19 anos esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (30) para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos.

O jovem uruguaio de 19 anos esteve no CT Carlos Castilho nesta segunda-feira (30) para realizar exames médicos e assinar contrato de cinco anos.

O Tricolor informou que adquiriu os direitos econômicos do jogador, mas não revelou a porcentagem, nem o valor da negociação. O Vasco também havia manifestado interesse na contratação.

"Estou muito feliz e orgulhoso, eu me sinto muito realizado e disposto a dar tudo por esta camisa. O Fluminense é um grande clube. Recebi ótimas referências. Quando me disseram sobre a possibilidade de vir para cá, não pensei duas vezes e estou muito contente de estar aqui", disse o uruguaio ao site oficial do Fluminense.

Canhoto, Lavega tem passagem pelas seleções de base do Uruguai, onde é capitão sub-20, e disputou a Olimpíada de Paris-2024. Ele já foi convocado para a principal também, nos últimos jogos de 2024 das Eliminatórias, mas ainda não estreou.

Como foi Lavega pelo River Plate (URU)

Revelado pelo River Plate (URU), o atacante que atua pelas pontas já disputou 94 partidas como profissional e marcou 15 gols. Em 2024, foram 12 em 37 jogos.

Lavega é o quarto nome anunciado pelo Fluminense para a próxima temporada, todos com menos de 30 anos, numa clara mudança no perfil de contratações em relação aos últimos anos. Além dele, o volante Hércules, de 24 anos, o atacante Paulo Baya, de 25, e o zagueiro Juan Freytes, de 24, são as novidades para 2025.

A diretoria tricolor também busca outro uruguaio para o elenco: Canobbio, do Athletico-PR. Os dois clubes conversam, mas os altos valores para a compra do jogador de 26 anos, que tem contrato até o fim de 2026, são um entrave.