Arias tem futuro indefinido no FluminenseLucas Merçon / Fluminense

Publicado 30/12/2024 10:53

Rio - O zagueiro Nino, capitão do Fluminense no título da Libertadores, defende o Zenit, da Rússia, desde o começo deste ano. No que depender dele, o meia-atacante Jhon Arias, de 27 anos, seria um grande reforço para sua equipe. O defensor detalhou as qualidades do colombiano.

"No que depender de mim, isso aconteceria. Tem outros fatores que pesam. Seria uma mudança importante, mas as portas estão abertas. Eu conversei com ele algumas vezes após sair do Fluminense. Se ele precisar saber como funciona o clube, estarei aqui para apoiar a decisão dele", disse em entrevista ao portal "LANCENET".

Arias chegou a receber uma sondagem do Zenit, mas pelo fato dos clube russos estarem excluídos das competições europeias, acabou declinando. Com contrato com o Fluminense até o fim de 2026, o colombiano deseja atuar no Velho Continente.

"Eu super indicaria. O Arias é um jogador fantástico, uma pessoa fantástica. Parecido com minha trajetória. Chegou no Fluminense com pouco custo e deu um retorno gigante. Tem o sonho de jogar na Europa", concluiu Nino.