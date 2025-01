Fluminense negocia com Agustín Canobbio - Gustavo Oliveira/athletico.com.br

Publicado 01/01/2025 13:50

Rio - Com quatro reforços fechados para a próxima temporada, o Fluminense pode anunciar mais uma contratação nos primeiros dias de 2025. De acordo com informações do jornalista uruguaio Rodrigo Romano, do canal "DirecTV", o clube carioca avançou nas negociações com Agustín Canobbio.

Canobbio chegou ao Athletico-PR em 2022 como a contratação mais cara da história do clube. Na ocasião, o Furacão desembolsou algo em torno de R$ 12 milhões para tirar o jogador do Peñarol, do Uruguai. Ele também passou pelo Fenix, também do seu país.

O atacante tem contrato com o Furacão até o fim de 2026, mas por conta do rebaixamento do clube paranaense para a Série B, a tendência é que ele deixe o Athletico. O Fluminense estuda como fazer a negociação e pode incluir o meia-atacante David Terans na negociação.

Na última temporada, Agustín Canobbio entrou em campo em 48 jogos pelo Athletico-PR, anotou nove gols e deu sete assistências pelo clube paranaense.