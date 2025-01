Fabrício Bruno pode deixar o Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Fabrício Bruno pode deixar o FlamengoMarcelo Cortes /CRF

Publicado 02/01/2025 12:12 | Atualizado 02/01/2025 12:44

Rio - Após Gabigol, outro jogador do elenco do Flamengo pode parar no Cruzeiro. A Raposa fez uma proposta pela contratação de Fabrício Bruno. As partes negociam o andamento da possível transferência e o acordo pode ocorrer. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

A proposta do Cruzeiro pelo zagueiro é de 5 milhões de euros (mais de R$ 30 milhões), por 50% dos direitos de Fabrício Bruno. Exista a possibilidade do clube mineiro envolver jogadores na negociação.

O treinador do Flamengo, Filipe Luís, teria dado o "ok" para a negociação. No ano passado, Fabrício Bruno recebeu propostas do West Ham, da Inglaterra, e do Rennes, da França, porém, por motivos diferentes as transferências não ocorreram.

Em relação ao clube inglês, o Rubro-Negro topou o acordo e o defensor não aceitou a oferta salarial. Já em relação à equipe francesa o oposto ocorreu. Em 2024, Fabrício Bruno recebeu oportunidades na seleção brasileira.

Jogador do Flamengo desde 2021, Fabrício Bruno é considerado um atleta importante no elenco. Ele ao lado de Léo Ortiz e Léo Pereira são pilares da defesa do clube carioca. No Rubro-Negro, o atleta conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.