Erick Pulgar deve deixar o FlamengoGilvan de Souza /CRF

Publicado 04/01/2025 09:50

Rio - O ciclo do volante Erick Pulgar, de 30 anos, pode estar chegando ao fim no Flamengo. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, a tendência é que o chileno não renove com o clube carioca e com isso existe a possibilidade dele ser negociado já na atual janela de transferências.

Com contrato até o fim do ano, Pulgar poderia sair de graça a partir de junho, quando faltariam apenas seis meses para o encerramento do vínculo. Por conta disso, o Flamengo pode aceitar uma proposta pela transferência do jogador.

O chileno chegou ao clube carioca em julho de 2022, mas se tornou titular apenas na temporada seguinte. Na época, o Flamengo desembolsou 2,8 milhões de euros (na cotação daquele período R$ 14,96 milhões) para tirar Pulgar da Fiorentina.

Pelo Rubro-Negro, o volante conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Estadual. Ele entrou em campo em 99 jogos, fez dois gols e deu nove assistência desde que chegou ao clube carioca.