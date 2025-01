Wesley foi peça importante no penta do Flamengo na Copa do Brasil - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/01/2025 18:26

recusar uma proposta pelo jogador de quase R$ 100 milhões feita pelo Aston Villa-ING, Milan-ITA e Everton-ING também entraram em contato com o time carioca para sinalizar interesse no atleta. A informação é do site "ge". Rio - O lateral-direito Wesley segue atraindo olhares da Europa. Após o Flamengo. A informação é do site "ge".

O Milan, inclusive, chegou a acenar com uma oferta. Os italianos se mostraram dispostos a pagar 20 milhões de euros (R$ 126,6 milhões) pelo jogador, valor semelhante ao que foi oferecido pela Atalanta-ITA em agosto do ano passado. O Everton também pretende chegar nesse valor.

O entendimento do Flamengo é que, desde a recusa à proposta do Atalanta, o cenário mudou. Wesley cresceu de produção e se valorizou ainda mais no mercado. Por isso, o Rubro-Negro entende que os 20 milhões de euros pelo camisa 43 estão abaixo do esperado neste momento.

Após a escolha de Wesley como melhor lateral do Brasileirão, a ideia do Flamengo é negociá-lo por, no mínimo, 30 milhões de euros (cerca de R$ 190 milhões). Porém, a venda só deve acontecer no segundo semestre, após o Mundial de Clubes.

Wesley foi um dos principais destaques do Flamengo na reta final da temporada. O lateral cresceu de produção após Filipe Luís assumir a equipe no ano passado e se consolidou como titular absoluto da posição.