Juninho Vieira está na segunda temporada pelo Qarabag, do AzerbaijãoDivulgação / Qarabag

Publicado 03/01/2025 11:02 | Atualizado 03/01/2025 11:59

5 milhões de euros (cerca de R$ 31,8 milhões).

Flamengo pode atrapalhar o Sevilla na negociação pelo atacante Juninho Vieira, do Qarabag, do Azerbaijão. De acordo com o jornal espanhol 'ABC', o Rubro-Negro ofereceu um valor maior pela contratação do jogador de 28 anos, de

O clube espanhol estava confiante em um acerto, mas agora aguarda por uma decisão de Juninho. Ainda segundo a publicação, a proposta salarial do Flamengo também teria sido maior.



Com contrato até o meio de 2026, Juninho vê com bons olhos atuar na Espanha, mas estaria balançado com o interesse rubro-negro, que busca um substituto de Gabigol.



Revelado pelo Athletico-PR, onde pouco atuou, o atacante pode jogar como centroavante ou pelos lados do campo. Ele tem passagens por empréstimo por GE Brasil, Novorizontino, Figueirense e Vila Nova, além de Portimonense e Estoril, de Portugal.



Na temporada 2020/21, foi em definitivo para o Chaves, clube português onde atuou até 2023, quando se transferiu para o Qarabag e faz a segunda temporada no Azerbaijão.