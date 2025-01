Time alternativo do Flamengo treina para o Campeonato Carioca - Gilvan de Souza / CRF

Publicado 03/01/2025 16:55

Rio - O time alternativo do Flamengo que iniciará a disputa do Campeonato Carioca já iniciou sua preparação. De acordo com o "Coluna do Fla", a equipe fará um jogo-treino contra o Maricá, no próximo domingo (5), no Ninho do Urubu, para se preparar para as primeiras partidas do estadual.

Vale lembrar que o Maricá conta com um velho conhecido da torcida do Flamengo. O ex-atacante Reinaldo, revelado pelo clube da Gávea em 1999, é o treinador da equipe que fará sua estreia na elite do futebol carioca.

Além dos garotos da base, o Flamengo também contará com Lorran, Carlinhos e Pablo. O trio voltou antes das férias para ficar à disposição do técnico Cleber dos Santos, que terá a missão de comandar o Flamengo nas quatro primeiras rodadas do Carioca.

A estreia do Flamengo no Campeonato Carioca será no dia 12 de janeiro, às 16h (horário de Brasília), contra o Boavista, no Estádio Batistão, em Aracaju.