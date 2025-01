Márcio Tannure encerrou passagem pelo Flamengo - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 04/01/2025 13:40

Rio - O Flamengo vai passar por uma reformulação no departamento médico para 2025. Marcio Tannure, gerente de saúde e alto rendimento do clube, deixou o cargo após reunião realizada neste sábado. Ele teve uma passagem de 23 anos pelo Rubro-Negro. As informações são do portal "GE".

José Luiz Runco, que foi chefe do departamento médico do Flamengo e da Seleção, retornará ao clube após nove anos. Desta vez, ocupará o cargo de diretor médico geral do clube e não ficará ligado diretamente ao futebol.

Runco será responsável por indicar profissionais de sua confiança para cada departamento do clube, o que inclui o futebol e os outros esportes. A ideia é padronizar a medicina rubro-negra. A decisão é da nova gestão do clube comandada por Luiz Eduardo Baptista.

Desde que Bap assumiu, duas grandes mudanças já haviam sido oficializadas. José Boto assumiu o cargo de diretor de futebol e se tornou a peça principal no departamento. Paulo Dutra retornou ao clube como diretor geral do clube. O dirigente já havia trabalhado no Flamengo na gestão do Eduardo Bandeira de Mello.